‘पहले पैसे दो फिर 108 एंबुलेंस से ले जाएंगे घर..’ पत्रिका की तत्परता से मरीज को वापस मिले पैसे

दीपक के अनुसार, उसने एंबुलेंस चालक को 100-100 के चार नोट दिए। सबूत के तौर पर उन नोटों के फोटो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए, ताकि समय पड़ने पर नंबरों का मिलान कर अपनी बात सिद्ध कर सके। इसके बाद दीपक ने इसकी जानकारी पत्रिका को दी। सूचना पर तुरंत पत्रिका की टीम मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंची और एंबुलेंस रुकवाकर चालक से अवैध वसूली के संबंध में सवाल किया। चालक से पूछा गया कि, आखिर वो निशुल्क सेवा के एवज में पैसे कैसे मांग सकता है? दीपक के दावे और पत्रिका के कैमरे के सामने खुद को घिरते देख चालक ने जवाब दिया कि, उन्हें ये रकम खुशी से दी गई थी। इसपर प्रसूता के पति ने कहा कि, अगर रकम खुशी से दी जाती तो वो इसका विरोध क्यों करते। इसके बाद टीम ने चालक द्वारा लिए गए 100-100 के चार नोटों का मिलान कर वो राशि पीड़ित को वापस दिलवाई। साथ ही, चालक को उसके दायित्वों के बारे में बताकर सकुशल घर छोड़ने की अपील की।