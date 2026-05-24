आज से मंगल तक तपेगा नौतपा, जाने…या फिर होगा खंडित

वर्तमान पांच दिन तापमान की स्थिति

24 मई 42.2 27.6

23 मई 43.2 27.5

22 मई 43.0 27.2

21 मई 42.5 27.0

20 मई 43.2 27.2



जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान

जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर गंगा दशमी पर्व पर 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत 25 मई को जिले में अनेक कार्यक्रम होंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री विजय शाह शामिल होंगे। सोमवार सुबह 7.30 बजे कस्तूरबा नगर से हनुमान ताल तक कलश यात्रा से होगी। इसके बाद सुबह 8.45 बजे हनुमान ताल पर श्रमदान और स्वच्छता व जल संरक्षण गतिविधियां की जाएंगी। शाम 7 बजे झाली तालाब पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। शाम 7.30 बजे से झाली तालाब पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन होगा।