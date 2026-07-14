पासपोर्ट बनवाने वालों को करना होगा 30 दिन का इंतजार, रतलाम में चल रही भारी वेटिंग

Passport news: आप अभी आए हैं… चार बजे बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे…आपने पहले बुकिंग करा ली है…आप थोड़ा इंतजार करें…आपकी मार्कशीट व आधार में सरनेम मिस मैच हो रहा है, आधार सही करा लें, नहीं आपको भोपाल जाना पड़ेगा। आपका आवेदन अपलोड हो गया है, पुलिस वैरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट बन कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर आ जाएगा। बताया गया पहले आप दस्तावेजों में नाम एक जैसे करा ले। इसके बाद आप आवेदन करें। इस प्रकार के नजारे एमपी में रतलाम शहर के सैलाना बस स्टैंड स्थित डाकघर परिसर में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में देखने को मिले।