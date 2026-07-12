रतलाम में खाद बुकिंग नियम में बदलाव

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता

ई-विकास प्रणाली के माध्यम से यह नई व्यवस्था उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाएगी। किसानों को अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार खाद खरीदने की सुविधा मिलेगी, जिससे कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। समय पर उर्वरक की उपलब्धता से फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह प्रणाली सरकार के डिजिटल इंडिया पहल का भी एक हिस्सा है, जो कृषि क्षेत्र में दक्षता को बढ़ावा दे रही है।