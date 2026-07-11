रतलाम मेडिकल कॉलेज में एमआरआई शुरू करने की मंजूरी

रतलाम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के अनुसार एमआरआई एक उन्नत चिकित्सा तकनीक है जो बिना किसी चीर-फाड़ या हानिकारक रेडिएशन के शरीर के अंदरूनी अंगों और ऊतकों की विस्तृत और स्पष्ट 3डी तस्वीरें बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबकों और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। एमआरआई मुख्य रूप से उन बीमारियों या चोटों का सटीक निदान करने के लिए की जाती है जो साधारण एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखतीं। मुख्य रूप से ये ब्रेन और स्पाइन (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) ज्वाइंट्स (घुटने, कंधे, कूल्हे, कलाई और टखने) पेट और पेल्विस(एब्डोमिनलऑर्गन्स और प्रजनन अंग) हार्ट और ब्लड वेसल्स (हृदय और रक्त वाहिकाएं, छाती और स्तन (ब्रेस्ट) के उपचार में मदद करती है।