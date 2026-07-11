11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम मेडिकल कॉलेज में एमआरआई शुरू करने की मंजूरी

आने वाले दिनों में रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एमआरआई की सुविधा मिलने लगेगी। इसका लाभ यह होगा की गंभीर बीमारियों के उपचार में चिकित्सकों को मदद मिलेगी।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jul 11, 2026

Approval granted to start MRI services at Ratlam Medical College

सब कुछ सही रहा तो गंभीर बीमारियों का उपचार भी होगा रतलाम के मेडिकल कॉलेज में

रतलाम। आने वाले दिनों में रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एमआरआई की सुविधा मिलने लगेगी। इसका लाभ यह होगा की गंभीर बीमारियों के उपचार में चिकित्सकों को मदद मिलेगी। फिलहाल एमआरआई के लिए निजी सेंटर पर जाकर महंगा जांच कराना मरीजों की मजबूरी है। एमआरआई स्कैन शरीर के किसी भी हिस्से या पूरे शरीर का किया जा सकता है। इसको शुरू करने के लिए राज्य से दल ने आकर स्थल निरीक्षण किया व इसकी मंजूरी दे दी है। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। शहर विधायक व राज्य के मंत्री चेतन्य काश्यप लगातार इस सुविधा के लिए पत्राचार कर रहे थे।

रतलाम मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के अनुसार एमआरआई एक उन्नत चिकित्सा तकनीक है जो बिना किसी चीर-फाड़ या हानिकारक रेडिएशन के शरीर के अंदरूनी अंगों और ऊतकों की विस्तृत और स्पष्ट 3डी तस्वीरें बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबकों और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। एमआरआई मुख्य रूप से उन बीमारियों या चोटों का सटीक निदान करने के लिए की जाती है जो साधारण एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखतीं। मुख्य रूप से ये ब्रेन और स्पाइन (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी) ज्वाइंट्स (घुटने, कंधे, कूल्हे, कलाई और टखने) पेट और पेल्विस(एब्डोमिनलऑर्गन्स और प्रजनन अंग) हार्ट और ब्लड वेसल्स (हृदय और रक्त वाहिकाएं, छाती और स्तन (ब्रेस्ट) के उपचार में मदद करती है।

चार सदस्यों वाले दल ने किया निरीक्षण

रतलाम मेडिकल कॉलेज में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सको के अनुसार इसी सप्ताह भोपाल से चार सदस्यों वाले दल ने आकर एमआरआई सुविधा देने के लिए स्थल का निरीक्षण किया। स्थल देकर तुरंत इसकी मंजूरी दल के सदस्यों ने दे दी। इस समय मप्र में 21 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिनमें से कुल चार का चयन इस सुविधा के लिए किया है, उसमें से रतलाम पहले नंबर पर है।

ये काम आती एमआरआई

मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जांच: ट्यूमर, स्ट्रोक, मल्टीपल स्केलेरोसिस और नसों से जुड़ी समस्याओं को देखने के लिए।

मांसपेशियों और जोड़ों के लिए: घुटने, कंधे या अन्य जोड़ों के लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज में आई चोट का पता लगाने के लिए।

अंदरूनी अंगों की स्कैनिंग: हृदय, लिवर, किडनी, फेफड़े, और गर्भाशय जैसे अंगों में किसी भी तरह की गांठ, संक्रमण या बीमारी की जांच के लिए।

कैंसर की पहचान: शरीर में शुरुआती चरण के कैंसर या ट्यूमर का पता लगाने के लिए।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लक्ष्य

लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में एमआरआई सुविधा की जरुरत मरीजों के लिए थी। इसके लिए लगातार पत्राचार किया व दल ने आकर स्थल निरीक्षण कर लिया है। निरीक्षण के बाद इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब जरुरी संसाधन शीघ्र मिल जाए, इसके लिए सभी प्रयासरत है।

-चेतन्य काश्यप, विधायक व मंत्री मप्र शासन

#Ratlam : मेडिकल कॉलेज में चार करोड़ के पीआईसीयू-एसएनसीयू को शुरू होने का इंतजार

ये भी पढ़ें
ratlam medical college news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 09:53 pm

Published on:

11 Jul 2026 09:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम मेडिकल कॉलेज में एमआरआई शुरू करने की मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर की जूनी कलालसेरी में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करते हुए आंखों पर मिर्ची फेंकी। हमलावरों ने पहले युवक की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर उस पर चाकू से कई वार किए।

Jaipur Amer Murder
रतलाम

सडक़ पर गड्ढे, संजीवनी क्लीनिक बंद, अर्जुन नगर में चक्काजाम

Sanjeevani Clinic news ratlam arjun nagar ratlam
रतलाम

रतलाम के मित्र निवास रोड पर 43 दुकानें, अलकापुरी में नई चौपाटी, स्वच्छता से मिलेगा स्ट्रीट फूड का स्वाद

Ratlam is changing in terms of taste as well
रतलाम

रतलाम के आलोट बड़ी कार्रवाई: 9 निजी स्कूलों का निरीक्षण, 3 को नोटिस

Education Department notices to schools news
रतलाम

120 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था नितिन गडकरी का काफिला, अचानक सामने आ गए ग्रामीण

Nitin Gadkari convoy
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.