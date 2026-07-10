रतलाम के आलोट में बड़ी कार्रवाई: 9 निजी स्कूलों का निरीक्षण, 3 को नोटिस

पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर भी पहुंचा जांच दल

शिक्षा विभाग की कार्रवाई केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रही। जांच दल नगर के सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर भी पहुंचा, जहां पुस्तकों की उपलब्धता, मूल्य सूची (रेट लिस्ट) तथा बिक्री व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यह भी देखा कि कहीं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि तो नहीं वसूली जा रही तथा शासन द्वारा निर्धारित सरकारी पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बेचने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। इस दौरान सभी पुस्तक विक्रेताओं को रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित रखने तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप ही पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।