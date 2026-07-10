10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम के आलोट में बड़ी कार्रवाई: 9 निजी स्कूलों का निरीक्षण, 3 को नोटिस

पत्रिका की खबर का असर: कक्षा 5वीं व 8वीं की अनिवार्य सरकारी पुस्तकें नहीं मिलने का मामला। शिक्षा विभाग आया हरकत में सरकारी किताबों की जांच शुरू। नगर के सभी पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर भी पहुंचा जांच दल, रेट लिस्ट व पुस्तकों की जांच, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत
3 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jul 10, 2026

Education Department notices to schools news

पत्रिका की खबर का असर: कक्षा 5वीं व 8वीं की अनिवार्य सरकारी पुस्तकें नहीं मिलने का मामला। शिक्षा विभाग आया हरकत में सरकारी किताबों की जांच शुरू।

रतलाम। पत्रिका की खबर के बाद जिले के आलोट में शिक्षा विभाग हरकत में आया, तुरंत बाद विभाग ने जांच दल गठित कर नगर के निजी विद्यालयों और पुस्तक विक्रेताओं के यहां सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 9 निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 3 विद्यालयों में निर्धारित सरकारी पुस्तकें नहीं मिलने पर संबंधित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

पत्रिका ने 23 जून के अंक में प्रमुखता से कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों को शासन की ओर से निर्धारित अनिवार्य सरकारी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले को खबर प्रकाशित किया। इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया स्कूलों के साथ ही पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर भी पहुंचकर जांच की।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
शासन के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित सरकारी पाठ्यपुस्तकें ही अध्ययन एवं परीक्षा का आधार हैं। इसके बावजूद कुछ निजी विद्यालयों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें संचालित किए जाने तथा सरकारी पुस्तकों की अनदेखी किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी।

समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश
जांच दल ने विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों के पास उपलब्ध पुस्तकों, स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी पुस्तक सूची, कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अध्ययन सामग्री तथा शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का गहन निरीक्षण किया। जांच के दौरान तीन विद्यालयों में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की अनिवार्य सरकारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं मिलने पर संबंधित विद्यालय संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला अथवा दोबारा अनियमितता पाई गई तो संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर भी पहुंचा जांच दल
शिक्षा विभाग की कार्रवाई केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रही। जांच दल नगर के सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर भी पहुंचा, जहां पुस्तकों की उपलब्धता, मूल्य सूची (रेट लिस्ट) तथा बिक्री व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यह भी देखा कि कहीं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि तो नहीं वसूली जा रही तथा शासन द्वारा निर्धारित सरकारी पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बेचने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। इस दौरान सभी पुस्तक विक्रेताओं को रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित रखने तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप ही पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि अब विद्यार्थियों को समय पर शासन द्वारा निर्धारित सरकारी पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी और उन्हें निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। विभाग ने सभी निजी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी पर किसी विशेष प्रकाशक की पुस्तकें खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाए तथा केवल शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का ही पालन सुनिश्चित किया जाए।

इन अधिकारियों ने की जांच
जांच दल में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिलीप शर्मा, विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक प्रहलाद सरोनिया, बीएसी मुकेश कुमार प्रधान, जन शिक्षक राजेश कुमार जोशी एवं जन शिक्षक गोपाल सोलंकी शामिल रहे। टीम ने पूरे दिन विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं के यहां निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की।

इनका कहना…
नगर के 9 निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 3 विद्यालयों में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की निर्धारित सरकारी पुस्तकें नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही नगर के सभी पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर पहुंचकर रेट लिस्ट एवं पुस्तकों की भी जांच की गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।"
प्रहलाद सरोनिया, शिक्षा विभाग, आलोट

120 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था नितिन गडकरी का काफिला, अचानक सामने आ गए ग्रामीण

ये भी पढ़ें
Nitin Gadkari convoy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 12:04 pm

Published on:

10 Jul 2026 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम के आलोट में बड़ी कार्रवाई: 9 निजी स्कूलों का निरीक्षण, 3 को नोटिस

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

120 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था नितिन गडकरी का काफिला, अचानक सामने आ गए ग्रामीण

Nitin Gadkari convoy
रतलाम

रतलाम में अब केवल यूरिया नहीं मिलेगा

e-token system news ratlam
रतलाम

रतलाम में मोबाइल हैक कर बैंक खातों से 1.75 लाख की ठगी

Mobile Hacking: साइबर अपराधी सक्रिय (Photo Source - Patrika)
रतलाम

रतलाम में जर्जर स्कूल भवन, खुले में पढ़ाई को मजबूर विद्यार्थी

Dilapidated school building news ratlam
रतलाम

जावरा-उज्जैन ग्रीन फील्ड फोरलेन का भूमिपूजन फिर टला, नितिन गडकरी का दौरा निरस्त

Nitin Gadkari MP visit Cancel
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.