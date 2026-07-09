रतलाम में अब केवल यूरिया नहीं मिलेगा

फसलों के बेहतर विकास के लिए कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने नत्रजन (यूरिया) के साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों जैसे सुपर फॉस्फेट, एनपीके और डीएपी का संतुलित उपयोग आवश्यक करने की सलाह दी है। उप संचालक कृषि विभाग भगवानसिंह अर्गल ने बताया कि जिले में किसानों को उर्वरकों का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। इस प्रणाली से फसल के रकबे और प्रकार के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर उर्वरक की मात्रा निर्धारित की जाती है, जिससे किसानों को संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।