रतलाम में 24 घंटे में चार इंच वर्षा, नाले उफान पर

मुक्तिधाम के पीछे खुला नाला उफना, विद्यार्थी परिजन परेशान

जवाहर नगर मुक्तिधाम के पीछे का खुला नाला तेज बारिश के दौरान उफान पर आ गया। घुटने तक तेज बहाव से बहते पानी के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता नजर आया। शहर के विनोबा नगर-जवाहर नगर, मुक्तिधाम मार्ग के साथ यहां दो निजी स्कूल भी संचालित होते हैं। जहां के बच्चे और परिजन यहां से आवागमन करते हैं। यह क्षेत्र रेलवे स्टेशन जाने का भी प्रमुख मार्ग है। ऐसे में यदि समय रहते नाले को ढकने, सुरक्षा रेलिंग लगाने एवं आवश्यक चेतावनी संकेत लगाने की व्यवस्था नहीं की गई, तो भविष्य में किसी भी समय बड़ी जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।