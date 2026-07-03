रतलाम में स्कूल बसों का परमिट-पीयूसी नहीं मिला वैध

स्कूल संचालक को वाहन दुरुस्त कराने के निर्देश

जांच के दौरान एक वाहन का परमिट वैध नहीं होने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। तीन अन्य वाहनों के पीयूसी वैध नहीं पाए जाने पर 15000 रुपए का जुर्माना किया गया। इस प्रकार कुल चार वाहनों से 20000 रुपए का समझौता शुल्क वसूला गया। एक स्कूल वाहन का फर्श व छत खराब होने, केबिन नियमानुसार नहीं होने तथा आपातकालीन खिडक़ी व दरवाजा नियमानुसार नहीं होने पर स्कूल संचालक को वाहन दुरुस्त कराकर निरीक्षण के लिए पेश करने के निर्देश दिए गए।