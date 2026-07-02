रतलाम मानसून अलर्ट: नदी नाले उफान पर, रहे सावधान

प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर पर गिरी बिजली, एक गुंबज ध्वस्त, दो में दरारे

समीपस्थ ग्राम चोराना के शासकीय लक्ष्मीनारायण मंदिर पर गत रात आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का एक गुंबज पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दो अन्य गुंबजों में भी दरारें आ गई हैं। मंदिर के राम दरबार का पूरा शिखर बिखर गया। हालांकि, गर्भगृह में स्थापित लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, श्रीराम दरबार और मां अम्बे की प्रतिमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्वर्ण कलश, स्टैंड, धर्म ध्वजा, स्ट्रीट लाइट और लाउडस्पीकर को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। यह घटना गत रात करीब 10 बजे हुई। मंदिर के पुजारी मनोहरदास बैरागी है।



पीछे खेत में भी मलबा गिरा

मंदिर से मात्र 50-60 फीट दूर रहने वाले प्रदीप पांचाल ने का कहना है कि उन्होंने बिजली गिरने का धमाका तो सुना, लेकिन उन्हें गुंबज गिरने की आवाज नहीं आई। मंदिर से सटी छत दीवार और पीछे खेत में भी मलबा गिरा हैं। सूचना मिलने पर तहसीलदार प्रतिभा भाभर, पटवारी चंदू मावी ने मौका मुआयना कर पंचनामा बनाया। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि आरईएस के कर्मचारी भी आकर देखेंगे।