रतलाम में एक गांव के ग्रामीणों को जल भराव का खतरा

रतलाम. जिले के ग्राम बेरछा में निर्माणाधीन सीसी सडक़ और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। लगातार बारिश के बीच गांव के 8 से 10 परिवार जलभराव के खतरे के साए में जीवन बिताने को मजबूर हैं।



चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण पिछले दो से तीन माह से ग्राम पंचायत से लेकर जनसुनवाई और जिला प्रशासन तक लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। बारिश का दौर शुरू होने के साथ स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है।



बारिश का पानी सीधे मकानों की ओर आने लगा

ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से खेतों की ओर जाने वाली प्राकृतिक नाली से वर्षा का पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन वर्तमान में ग्राम पंचायत की ओर से बनाई जा रही सीसी सडक़ का स्तर अधिक ऊंचा रखने के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो गया है। अब बारिश का पानी सीधे मकानों की ओर आने लगा है, जिससे घरों में जलभराव की स्थिति बन रही है।