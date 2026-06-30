आरोपी से मारपीट न करने की गारंटी देकर रतलाम के हेड कांस्टेबल ने मांगे 1.10 लाख, 50 हजार रिश्वत लेते धराया

Ratlam News : प्रशासन की तमाम सख्तियों और चापामार टीमों की लगातार कार्रवाईयों के बावजूद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी - अधिकारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज किसी न किसी विभाग में एक न एक घूसखोर पकड़ा रहा है। ऐसा ही एक मामला रतलाम जिले से सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो -द्वितीय की टीम ने कार्रवाई करते हुए औद्योगिक क्षेत्र थाने के हेड कांस्टेबल तपेश गोसाई को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम के सत्यापन में ये भी सामने आया कि, आरोपी हेड कान्स्टेबल पहले भी फरियादी से 10 हजार रिश्वत वसूल चुका है।