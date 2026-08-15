15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

नागों के राजा तक्षक का तक्षकेश्वर मंदिर, पूर्णिमा पर लगता यहां मेला

रतलाम

image

Newsdesk

Aug 15, 2026

datia news

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)

-नाग पंचमी पर तक्षकेश्वर महादेव तीर्थ में श्रद्धालु लेंगे दर्शन लाभ

एमएन-

एमएन-

एमएन-

हरिकृष्ण मरमट

भानपुरा।

तहसील क्षेत्र के पठार क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित नागों के राजा तक्षक का तक्षकेश्वर मंदिर जिले का ही नहीं प्रदेश व देश का जाना पहचाना मंदिर है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित पूर्ण रूप से समृद्धशाली होकर सुंदरता बटोरे हुए हैं। तक्षकेश्वर मंदिर भानपुरा गांधीसागर मुख्य मार्ग से ग्राम नावली होते हुए हिंगलाजगढ़ रोड से वन क्षेत्र में स्थित है। इस प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान पर हर मौसम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं सहित पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। क्षेत्रीय लोग इसे ताखा जी मंदिर के रूप में भी जानते हैं। यहां नागराज तक्षक की प्रतिमा पत्नी व पुत्र के साथ मौजूद है। उनके एक हाथ में मानव सिर को दिखाया गया है। यह 12 वीं सदी की होना बताई जाती है। इसी प्रकार तक्षक प्रतिमा के सामने ही भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा भी यहां स्थापित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा को यहां प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित होता है।

यह यह इतिहास

राजा परीक्षित को मिले नागों के राजा तक्षक द्वारा उसे डसे जाने की श्राप के बाद उन्हें भगवान धन्वंतरि को बुलावा भेजा। ताकि तक्षक के जहर का तोड़ निकाला जा सके। सूचना पर धनवंतरी परीक्षित से मिलने जा रहे थे। तभी यह बात तक्षक को पता चली और वह चिंतित हो गए कि यदि धनवंतरी ने उन्हें दवा बता दी तो श्राप निष्फल हो जाएगा। इसी पर उन्होंने तरकीब सोची और लकड़ी बनाकर उनके मार्ग में आ गिरी। तभी धन्वंतरि की पीठ में खुजली हुई और उन्होंने इस लकड़ी को उठाकर पीठ पर खुजाल लिया। इस पर तक्षक ने फौरन ही नाग का स्वरूप रच उन्हें डस लिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर तक्षक ने धनवंतरी को डसा था यह वही स्थान है। जिसे अब तक्षकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाद में ईश्वरीय कृपा से धनवंतरी ठीक हुए और इस स्थान को तक्षकेश्वर नाम दिया गया। यहां कई प्रजाति के नाग अक्सर ही देखने को मिलते हैं। हालांकि सावधानी बरतने पर यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचते।



पुराणों में इसका महत्व बताया
तक्षकेश्वर मंदिर के पास ही एक कुंड व प्राकृतिक झरना स्थित है। जिसे ताखा जी कुंड कहते हैं। पुराणों में इसका काफी महत्व बताया गया है। मां गंगा के समान फल देने वाला यह कुंड अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। इसकी गहराई आज तक कोई पता नहीं कर पाया साथ ही कितनी भी भीषण गर्मी हो इसमें कभी पानी की कमी नहीं होती इसके आसपास का प्राकृतिक आकर्षक सौंदर्य देखते ही बनता है। नाग पंचमी के अवसर पर भानपुरा गांधीसागर मुख्य मार्ग पर स्थित नाग का चबूतरा स्थान पर भी श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ लेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 06:02 am

Published on:

15 Aug 2026 06:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / नागों के राजा तक्षक का तक्षकेश्वर मंदिर, पूर्णिमा पर लगता यहां मेला

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनसीसी कैडेट्स के नारों से गूंजा मंदसौर, निकाली तिरंगा साइकिल रैली

datia news
रतलाम

पुलिस कंट्रोल रुम से शुरु हुई तिरंगा वाहन रैली

datia news
रतलाम

लीड खबर-मंदसौर जिला अस्पताल में एकीकृत लैब, नवरात्र तक शुरू होंगी सभी जांचें

datia news
रतलाम

रानीसिंह में जन विश्वास अभियान, कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

datia news
रतलाम

भारत-केन्या संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई , कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.