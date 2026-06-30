राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद एमपी में उठी मांग, मंदिरों में हो डिजिटल दान-चढ़ावे की व्यवस्था

Bhopal News : अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद अब मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इधर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कई मंदिर आस्था के केंद्र हैं, हालांकि शहर में कोई भी मंदिर शासन संधारित नहीं है, अधिकांश मंदिर ट्रस्ट, समितियों के हैं। यहां मंदिरों में जो दान पेटियों और रसीदों के माध्यम से चढ़ावा आता है, उससे मंदिरों की व्यवस्थाओं के साथ - साथ पुजारियों का वेतन, रख रखाव, समय - समय पर होने वाले उत्सवों पर खर्च किया जाता है।