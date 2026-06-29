एमपी का ‘सेल्फ क्लिक 2.0 अभियान’, जाने ठगों की चाल, वो 14 तरीके जिनसे ठगे जाते हैं आप

आए दिन खबरों में आता है कि किसी को ओटीपी तो किसी को एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर ठग लिया गया। ऐसे में अभियान में 14 तरीकों से ठगों की चाल पहचानने का नुस्खा भी बताया गया है। मसलन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पासवर्ड, पिन, एटीएम का सीवीवी या बैंक संबंधी जानकारी न दें। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध लिंक, क्यू.आर.कोड और अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच करें। केवल भरोसेमंद वेबसाइट और आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें। केवाइसी अपडेट या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मांगने वाले कॉल आए तो सीधे बैंक से जानकारी मांगे। डबल का मुनाफा देने वाली कोई भी कंपनी पूरे देश में नहीं है।