रात 12 बजे तेज बारिश के बीच नाले में गिरा 60 साल का बुजुर्ग, भोपाल पुलिस ने जान पर खेलकर बचाया

Bhopal Police :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात करीब 12 बजे हुई तेज बारिश के बीच 60 साल के बुजुर्ग की जान पर बन आई। शहर के हनुमानगंज थाना इलाके में स्थित पुट्ठा मिल अग्रवाल तिराहे के पास वे नाले में गिर गए। दलदली नाले में वे बुरी तरह फंस गए। पानी का तेज बहाव उन्हें बहाकर ले जाने लगा। इसी दौरान पेट्रोलिंग पर निकली टीम ने उनकी आवाज सुनी और बिना समय गंवाए रेस्क्यू शुरू कर बुजुर्ग को बचाया। नाले से बाहर निकालने के बाद आरक्षकों ने सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली। फिलहाल, बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।