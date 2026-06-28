28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में दो दिन 2710 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवा, 5 साल तक कोई बच्चा छूट न जाए

Pulse Polio Programme : महत्वांक्षी अभियान के तहत पांच साल या उससे कम उम्र के बच्चों को 'दो बूंद जिंदगी की' यानी पल्स पोलियों की दवा पिलाई जाएगी।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 28, 2026

Pulse Polio Programme

Pulse Polio Programme (दो दिन 2710 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवा Photo Source- Patrika)

Bhopal News : पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए रविवार मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में दो दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महत्वांक्षी अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत पांच साल या उससे कम उम्र के बच्चों को 'दो बूंद जिंदगी की' यानी पल्स पोलियों की दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि, इस महत्वकांक्षी अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने पांच साल या उससे कम उम्र के 3 लाख 32 हजार बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर से लेकर दूरदराज के इलाकों में विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ ?

वहीं, इस सबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि, पोलियो एक ऐसी गंभीर समस्या है, जिसका समय रहते बचाव न किया जाए तो ये आपके बच्चों को स्थायी रूप से दिव्यांग बना सकती है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय समय - समय पर पोलियो की खुराक देना है।

सफर में भी नहीं छूटेंगे बच्चे

आपको बता दें कि, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलिया की दवा पिलाए जाने के लिए आज से जिलेभर में 2710 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से हर इलाके के आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ - साथ शॉपिंग मॉल और यही नहीं प्रमुख बाजारों में भी दो बूंद दवा पिलाने की व्यवस्था रखी की गई है।

ट्रांजिट बूथ भी बनाए गए

बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाने की खास व्यवस्था की गई है। इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर ट्रांजिट बूथ बनाए स्थापित किए गए हैं, जहां तैनात स्वास्थ्यकर्मी पांच साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाने का कार्य करेंगे।

खास अपील

आज से जिलेभर में दो दिवसीय पल्स पोलियों अभियान की शुरुआत हुई है। ऐसे में पत्रिका द्वारा जिलेभर के अपने पाठकों से अपील की जाती है कि कृप्या आप अपने या अपने आसपास मौजूद शुन्य से पांच साल तक के बच्चों को पोलियों की दो बूंद पिलाने या पिलाने के लिए जागरुक करने का समय निकालें। ये अपने भविष्य को स्वस्थ रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि, पोलियो बेहद गंभीर बीमारी है, जो ग्रस्त हुए बच्चे को जीवनभर के लिए अपाहिज बना देती है।

कल से अमरनाथ यात्रा शुरु, टिकट कंफर्म न होने से बढ़ी टेंशन, भोपाल से 30 जत्थे होगे रवाना

ये भी पढ़ें
Amarnath Yatra 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 08:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में दो दिन 2710 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवा, 5 साल तक कोई बच्चा छूट न जाए

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में अब कुत्ता पालना है तो जान लें ये नियम, वरना हो सकती है जेल

Dog Lovers Bhopal
भोपाल

डिजिटल डकैतों से बचाएगा एमपी पुलिस का ‘A-HA’, जानिए क्यों है खास

Digital Fraud Awareness
भोपाल

ट्विशा केस में 3 आवेदनों पर सुनवाई पूरी, कल कोर्ट सुनाएगा फैसला

Twisha Case
भोपाल

कल से अमरनाथ यात्रा शुरु, टिकट कंफर्म न होने से बढ़ी टेंशन, भोपाल से 30 जत्थे होगे रवाना

Amarnath Yatra 2026
भोपाल

Retired Couple Murder: दो करोड़ की संपत्ति...तीन गोलियां और दो जिंदगियां खत्म, भोपाल में बुजुर्ग दंपती हत्याकांड की जांच तेज

retired couple murder
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.