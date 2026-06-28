भोपाल में दो दिन 2710 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवा, 5 साल तक कोई बच्चा छूट न जाए

आज से जिलेभर में दो दिवसीय पल्स पोलियों अभियान की शुरुआत हुई है। ऐसे में पत्रिका द्वारा जिलेभर के अपने पाठकों से अपील की जाती है कि कृप्या आप अपने या अपने आसपास मौजूद शुन्य से पांच साल तक के बच्चों को पोलियों की दो बूंद पिलाने या पिलाने के लिए जागरुक करने का समय निकालें। ये अपने भविष्य को स्वस्थ रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि, पोलियो बेहद गंभीर बीमारी है, जो ग्रस्त हुए बच्चे को जीवनभर के लिए अपाहिज बना देती है।