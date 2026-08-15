खाटूश्याम जा रहे 9 में से 4 परिजन सदा के लिए​ बिछुड़े, रतलाम में 5 अन्य सदस्य घायल

शिवगढ़ पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर के आईएम खान से मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में जतिन पिता हरिनारायण वर्मा 34 साल, लिसा पति जतिन वर्मा उम्र 30 साल निवासी जोबट, पप्पू पति राजेश मांझी 35 साल निवासी टांडा धार और राजू पति अरुण 35 साल निवासी मालवीय नगर इंदौर हैं। वहीं कार में सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मीणा पति प्रकाश कहार उम्र 35 साल, झाबुआ, पथ पिता अरुण 8 साल निवासी इंदौर, टिशू पिता अरुण उम्र 3 साल, अरुण पिता मनीष उम्र 40 साल और रवि पिता दीपचंद उम्र 30 साल निवासी पारा है। सभी लोग जोबट से खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे थे।