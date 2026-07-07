रतलाम कलेक्टर के निर्देश बिजली तार-पोल मानक ऊंचाई पर हों

रतलाम. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के खेतों पर बिजली के तार झूल रहे हैं, बिजली पोल टेढ़ होकर हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। किसानों और शहरी क्षेत्र के रहवासियों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार बिजली कम्पनी के अधिकारी-कर्मचारी सूध नहीं ले रहे हैं।



कलेक्टर मिशा सिंह ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को बिजली तार व पोल की ऊंचाई निर्धारित मानक अनुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित करने, बिजली चोरी रोकने और सभी अमानक कनेक्शन हटाने के भी स्पष्ट निर्देश दिए।