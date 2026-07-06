रतलाम में बस संचालकों को पालन करना होंगे ये निर्देश

अधिकारियों ने निर्देशित किया कि विशेष रूप से जहां रपट पर अधिक पानी बह रहा हो, वहां बस का संचालन न किया जाए। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। रात्रिकालीन बस संचालन में डिपर लाइट और पार्किंग लाइट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा मौसम व सडक़ की स्थिति अनुसार सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राकेश कुमार पंद्रो (रा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक यातायात आनंद स्वरूप सोनी, अपर कलेक्टर बृजेन्द्र कुमार रावत, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जगदीश बिल्लौरे, यातायात थाना प्रभारी राजशेखर वर्मा एवं यातायात सूबेदार अनोखीलाल परमार उपस्थित रहे।