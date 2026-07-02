रतलाम कलेक्टर ने देखी शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था, पकड़ी लापरवाही

सभी आगंतुकों के आभा पहचान पत्र बनाए

कलेक्टर मिशा सिंह ने निर्देश दिए कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र टीआईटी रोड पर नियमित चिकित्सक की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सभी आगंतुकों के आभा पहचान पत्र बनाने, सभी गर्भवती महिलाओं का अनमोल पोर्टल पर पंजीयन करने, सभी प्रकार के रेकॉर्ड रजिस्टर का व्यवस्थित संधारण करने, चिकित्सकों का ड्यूटी रोस्टर चस्पा करने, सेवाओं की वर्तमान स्थिति अद्यतन प्रदर्शित करने और दवाइयों का व्यवस्थित संधारण करने के निर्देश दिए।