जावरा-उज्जैन ग्रीन फील्ड फोरलेन का भूमिपूजन फिर टला, नितिन गडकरी का दौरा निरस्त

खास बात ये है कि, गडकरी का ये दौरा बुधवार सुबह अचानक ही तय किया गया था। संभावित प्रोग्राम को लेकर अपडेट सामने आते ही पूरे जिले में प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया था। जावरा के पास अरनिया पिथा कृषि उपज मंडी प्रांगण में कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी शुरू की जा चुकी थी। किसानों ने जो माल डोम में रखा था, उसे हटाकर साइट में रखवाया जाने लगा था। वहीं, गडकरी और सीएम का कार्यक्रम के चलते 9 जुलाई को मंडी का अवकाश घोषित किए जाने की भी संभावनाएं लगाई जाने लगी थीं। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से उसपर फैसला नहीं लिया गया था।