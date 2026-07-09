रतलाम में मोबाइल हैक कर बैंक खातों से 1.75 लाख की ठगी

बगैर अनुमति के बैंक खातों से कटने लगी रकम

मुकेश ने पुलिस को बताया कि 4 जून को उसका मोबाइल हैक हो गया, जिसके बाद उसके नंबर पर लगातार मैसेज आने लगे और कुछ ही देर में बैंक खातों से बिना अनुमति के रकम कटने लगी। उसके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से चार ट्रांजेक्शन में 1 लाख रुपए और बैंक ऑफ इंडिया खाते से तीन ट्रांजेक्शन में 75 हजार रुपए निकाले गए। घटना का पता चलते ही मुकेश ने बैंकों से स्टेटमेंट निकलवाए और तत्काल अपने दोनों बैंक खाते फ्रीज करवाए। उसने मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया।



दोनों खातों से साइबर ठगी

पीडि़त ने बताया कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 25-25 हजार रुपये की चार ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 1 लाख रुपये निकाल लिए गए। वहीं बैंक ऑफ इंडिया खाते से 25-25 हजार रुपये की तीन ट्रांजैक्शन के जरिए 75 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस प्रकार दोनों खातों से कुल 1 लाख 75 हजार रुपये की साइबर ठगी हो गई।