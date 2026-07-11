सडक़ पर गड्ढे, संजीवनी क्लीनिक बंद, अर्जुन नगर में चक्काजाम

नहीं तो फिर उग्र आंदोलन और चक्का जाम

क्षेत्रवासियों को मरम्मत और सुधार कार्य शुरू करने के लिए दो दिन का समय देने का बाद धरना समाप्त किया। धरने पर बैठे नाम, विक्की प्रजापत, यूसुफ मंसूरी, तय्यब चाचा, राजू भाई, अकरम भाई, संतोष भाई, रफीक, मुबारिक थावर, चतुर्भुज पवन, बाबू खान, ताहिर आदि ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो दिनों के भीतर सडक़ों को दुरुस्त करने का काम धरातल पर शुरू नहीं किया गया, तो प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।