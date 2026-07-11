रतलाम में युवक पर चाकू से हमला, मिर्ची फेंकी, आंतें कट गई

भोई मोहल्ला निवासी मछली व्यवसायी अंकित (30) पिता रमेश कहार ने रिपोर्ट करवाई है। इसमें बताया कि शुक्रवार रात 9.30 बजे को मैं, मेरा भाई गोलू कहार, दोस्त पवन कहार शनि गली की कलाली पर बैठकर शराब पी रहे थे। वहीं बाबर खान निवासी हाथीखाना भी शराब पी रहा था। उसके दोस्त भी थे। विवाद होने पर डायल-112 को कॉल करने के लिए मैं जैसे ही कलाली के बाहर आया तो बाबर खान दौड़कर आया और गालियां देने लगा। उसने धमकी दी कि आज तुझे जान से खत्म कर देता हूं। उसने चाकू से मेरे पेट और सीने पर चाकू से हमला कर दिया। मेरी चीख सुनकर कलाली में बैठा मेरा भाई गोलू व दोस्त पवन बाहर आए। इसी दौरान डायल-112 की गाड़ी आ गई और मुझे जिला अस्पताल ले गई। रात को जिला अस्पताल में 18 टांके लगाकर घायल अंकित को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार पेट में चाकू गहरा लगने से घायल की आंतें कट गई थी। वहीं आंतों से खून निकलकर अंदर जमा हो गया था इसलिए उसका शनिवार को ऑपरेशन किया गया।