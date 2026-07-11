अब स्वाद के मामले में भी बदल रहा रतलाम

रतलाम। देश और राज्य में जिस तेजी से बदलाव हो रहा है, उसके अनुसार रतलाम भी अपने आपको बदल रहा है। एक तरफ जहां चारों तरफ सिटी फोरलेन बन गए है या निर्माण कार्य जारी है, दूसरी तरफ औद्योगिक निवेश क्षेत्र में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। एटलेन से तेजी से वाहन निकल रहे है तो नीमच-रतलाम रेलवे दोहरीकरण कार्य पूरा हो गया है। इन सब के बीच ठेला पर मिलने वाले मोमोज, चाउमीन, सेंडविच, पानी पुरी सहित अन्य चटपटे स्वाद के लिए प्रसिद्ध रतलाम में दो नए सेंटर ऐसे बन रहे है, जहां स्वाद की दुकानें लगाई जाएगी।