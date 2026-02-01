27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

Ratlam में दो बार तय होने के बाद फिर धरी रह गई निगम की तैयारियां

रतलाम. लक्कड़पीठा में बन रही सिटी फोरलेन के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का मामला एक बार फिर से टल गया है। दो बार पूरी तैयारी होने के बाद फिर से कार्रवाई एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ गई है। मिल गई राहत इस मामले में कम से कम धुलेंडी और रंग पंचमी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Feb 27, 2026

ratlam nagar nigam news

दो बार पूरी तैयारी होने के बाद फिर से कार्रवाई एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ गई है।

रतलाम. लक्कड़पीठा में बन रही सिटी फोरलेन के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का मामला एक बार फिर से टल गया है। दो बार पूरी तैयारी होने के बाद फिर से कार्रवाई एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ गई है।

मिल गई राहत

इस मामले में कम से कम धुलेंडी और रंग पंचमी तक इस क्षेत्र के उन व्यापारियों को राहत मिल गई है जिनके मकान या दुकान इसके दायरे में आ रहे हैं। निगम की कार्रवाई के डर से हर दिन चिंतित रहे व्यापारियों को होली के बाद तक निगम की कार्रवाई से निजात मिल गई है। दूसरी तरफ लंबे समय से बंद पड़ी फ्रीगंज रोड का निर्माण भी कार्य चालू करने की कवायद शुरू हो गई है। यहां भी सडक़ के आसपास के अतिक्रमण सामने आए हैं।

दो बार तारीख आगे बढ़ी

नगर निगम सूत्र बताते हैं कि चांदनीचौक से बाजना बस स्टैंड के बीच रहने वाले पांच मकान और दुकान मालिकों ने निगम के कार्रवाई खिलाफ कोर्ट से स्टे ले रखा है। इन मामलों में इसी माह दो बार कोर्ट की तारीख लग चुकी है और दोनों ही बार सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट की सुनवाई के पहले निगम ने अपनी तैयारी की लेकिन सुनवाई नहीं होने से इसे रोकना पड़ गया है। अब जबकि होली का त्योहार नजदीक होने से निगम ने खुद ही इस कार्रवाई को अपने स्तर पर रोक दिया है। इसकी बड़ी वजह कार्रवाई के दौरान लैबर की उपलब्धता नहीं होना भी सामने आया है।

फ्रीगंज में दोबारा डलेगी लाइन

दूसरी तरफ करीब तीन साल पहले स्वीकृत हुए फ्रीगंज रोड के निर्माण की गतिविधियां निगम ने फिर से शुरू कर दी है। यहां डामरीकरण, सेंट्रललाइटिंग की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में फ्रीगंज की चौड़ाई के दायरे में आने वाले अतिक्रमण हटा दिए थे। इसके बाद से यह काम अटका हुआ है। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक सडक़ के दूसरी तरफ के अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही चूना डाल कर लाल निशान लगाकर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई मकान और दुकानें आ सकती है। साथ ही कुछ धार्मिक स्थल के भी आने की संभावना जताई जा रही है।

पाइप लाइन के लिए रुका था काम

फ्रीगंज रोड का निर्माण इस क्षेत्र में पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए रोका था। पाइप लाइन का काम भी काफी देरी से शुरू हुआ और अब जाकर पूरा हो पाया है। इसके पूरा होने पर ही इसके निर्माण की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है।

होली के बाद कार्रवाई

लक्कड़पीठा में सिटी फोरलेन के दायरे में आने वाले मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की जाना है। हमारी तैयारी पूरी है। होली का त्योहार होने से अभी हम रुक गए हैं। त्योहार निकलते ही हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

अनिल भाना, निगम आयुक्त, रतलाम

संबंधित खबरें

ratlam news

Ratlam में नकली की आशंका में 1600 लीटर घी जब्त

Cervical Cancer News

#Ratlam में 9 केंद्रों पर ‘सर्वाइकल कैंसर’ बचाव का होगा नि:शुल्क वैक्सीनेशन

Ayush Wing News Ratlam

#Ratlam में स्वीकृति पड़ी जर्जर आयुष विंग की राशि

ratlam

एमपी में दूल्हे को घोड़ी से घसीटकर पीटा, मां बचाने आई तो मारी तलवार

Sonaana Khetala-Suswani Mata News

#Ratlam में मां का अनूठा मंदिर: जिसकी विदेशों में भी चर्चा

Crop Insurance Scheme news

रतलाम के 6183 किसानों ने की बीमा कम्पनी में शिकायत

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम का किया निरीक्षण, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

एसपी ने थाने में जांची बलवा ड्रिल के समय उपयोग आने वाली सामग्री

Railway Holi special trains

होली पर रेलवे की सौगात, देश के इन राज्यों के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

indore news

मास्टर प्लान में 70 फीट होगी चौड़ी सड़क, तोड़े जाएंगे कई मकान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 10:54 pm

Published on:

27 Feb 2026 10:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Ratlam में दो बार तय होने के बाद फिर धरी रह गई निगम की तैयारियां

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जब्त घी उत्तरप्रदेश के मुजफ्फपुर जिले के बुधाना की कंपनी का पाया गया

ratlam news
रतलाम

#Ratlam में 9 केंद्रों पर ‘सर्वाइकल कैंसर’ बचाव का होगा नि:शुल्क वैक्सीनेशन

Cervical Cancer News
रतलाम

#Ratlam में स्वीकृति पड़ी जर्जर आयुष विंग की राशि

Ayush Wing News Ratlam
रतलाम

एमपी में दूल्हे को घोड़ी से घसीटकर पीटा, मां बचाने आई तो मारी तलवार

ratlam
रतलाम

#Ratlam में मां का अनूठा मंदिर: जिसकी विदेशों में भी चर्चा

Sonaana Khetala-Suswani Mata News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.