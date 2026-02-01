Ratlam में दो बार तय होने के बाद फिर धरी रह गई निगम की तैयारियां

नगर निगम सूत्र बताते हैं कि चांदनीचौक से बाजना बस स्टैंड के बीच रहने वाले पांच मकान और दुकान मालिकों ने निगम के कार्रवाई खिलाफ कोर्ट से स्टे ले रखा है। इन मामलों में इसी माह दो बार कोर्ट की तारीख लग चुकी है और दोनों ही बार सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट की सुनवाई के पहले निगम ने अपनी तैयारी की लेकिन सुनवाई नहीं होने से इसे रोकना पड़ गया है। अब जबकि होली का त्योहार नजदीक होने से निगम ने खुद ही इस कार्रवाई को अपने स्तर पर रोक दिया है। इसकी बड़ी वजह कार्रवाई के दौरान लैबर की उपलब्धता नहीं होना भी सामने आया है।