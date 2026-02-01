27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में 9 केंद्रों पर ‘सर्वाइकल कैंसर’ बचाव का होगा नि:शुल्क वैक्सीनेशन

रतलाम. सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) से बचाव के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी ) टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 फरवरी की जा रही है। अभियान 90 दिनों तक चलेगा। पहले चरण में 14 वर्ष की लड़कियो का टीकाकरण किया जाएगा, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। रतलाम जिले में गार्डसील नाम [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Feb 27, 2026

Cervical Cancer News

कलेक्टर मिशासिंह ने सभी लक्षित हितग्राही बालिकाओं का वैक्सीनेशन करने के दिए निर्देश

रतलाम. सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) से बचाव के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी ) टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 फरवरी की जा रही है। अभियान 90 दिनों तक चलेगा। पहले चरण में 14 वर्ष की लड़कियो का टीकाकरण किया जाएगा, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। रतलाम जिले में गार्डसील नाम के वैक्सीन की 10 हजार खुराक प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संध्या बेलसर ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में कुल 18917 बालिकाओं को वैक्सीनेट किया जाना है। टीकाकरण स्थल पर टीका लगवाने के बाद बच्चों को आधा घंटा निगरानी में रखा जाएगा।

रतलाम जिले के नौ स्थान डॉ लक्ष्मीनारायण पांडेय मेडिकल कॉलेज रतलाम, बाल चिकित्सालय रतलाम , सिविल अस्पताल आलोट , सिविल अस्पताल जावरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली, बाजना सैलाना, ताल, पिपलोदा केंद्रों पर दोपहर 12 से शाम 5.30 बजे तक एचपीवी वैक्सीनेशन किया जाएगा ।

अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देश
कलेक्टर मिश्रा सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वैशाली जैन की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी लक्षित हितग्राही बालिकाओं का वैक्सीनेशन करने , उनका सहमति पत्र प्राप्त करने , वैक्सीनेशन के दौरान सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने, टीकाकरण कराने आई बालिकाओं के लिए उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था, सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया । कलेक्टर ने शिक्षक पालक संघ के माध्यम से लोगों को परामर्श प्रदान करने के निर्देश दिए।

पोर्टल से भी पंजीकरण करवा सकेंगी
यू विन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण किया जा सकता है, टीकाकरण स्थल पर सीधे उपस्थित होकर भी टीका लगवाया जा सकता है। टीकाकरण करने के लिए कोई एक मोबाइल साथ लाना होगा , आधार कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र , अपार आईडी , मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड , परमानेंट एजुकेशन नंबर , बैंक पासबुक अथवा आयु के संबंध में स्वयं का घोषणा पत्र से भी वैक्सीनेशन हो सकेगा ।

र्वाइकल कैंसर क्या है..
महिलाओं का दूसरा सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के निचले हिस्से में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है जो आमतौर पर एचपीवी संक्रमण के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षण योनि से असामान्य रक्त स्राव , पीरियड्स के बीच , संभोग के बाद या रजोनिवृत्ति के बाद , बदबूदार सफेद पानी आना डिस्चार्ज और पेल्विक अथवा कमर में दर्द मुख्य है । देश में हर साल इसके करीब 1 लाख 25 हजार नए मामले आ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से से जुड़ा होता है। यह बीमारी 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं में होती है। अगर किशोरावस्था में ही एचपीवी वैक्सीन लगवा ली जाए तो सर्वाइकल कैंसर के होने की संभावना कम हो सकती है।

इन्हें नहीं लगेगा टीका
14 से 15 वर्ष की आयु के बीच की ऐसी बालिकाए जिन्होंने पहले से एचपीवी का टीका लगवा रखा हो। दवाइयों अथवा किसी भी प्रकार के वैक्सीन से गंभीर एलर्जी या बीमार हो। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वर्षा कुरील ने बताया कि टीकाकरण के लिए ए ई एफ आई के संबंध में सभी पर्याप्त इंतजाम केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे। किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति के लिए टोल फ्री नंबर 108 अथवा हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक के दौरान डीन मेडिकल कॉलेज डॉ अनीता मुथा, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. एपी सिंह , जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर, उपसंचालक जनजाति कल्याण विभाग रंजना सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 10:08 pm

Published on:

27 Feb 2026 10:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में 9 केंद्रों पर ‘सर्वाइकल कैंसर’ बचाव का होगा नि:शुल्क वैक्सीनेशन

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिर धरी रह गई निगम की तैयारियां

ratlam nagar nigam news
रतलाम

जब्त घी उत्तरप्रदेश के मुजफ्फपुर जिले के बुधाना की कंपनी का पाया गया

ratlam news
रतलाम

#Ratlam में स्वीकृति पड़ी जर्जर आयुष विंग की राशि

Ayush Wing News Ratlam
रतलाम

एमपी में दूल्हे को घोड़ी से घसीटकर पीटा, मां बचाने आई तो मारी तलवार

ratlam
रतलाम

#Ratlam में मां का अनूठा मंदिर: जिसकी विदेशों में भी चर्चा

Sonaana Khetala-Suswani Mata News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.