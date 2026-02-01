Ratlam में 9 केंद्रों पर ‘सर्वाइकल कैंसर’ बचाव का होगा नि:शुल्क वैक्सीनेशन

रतलाम जिले के नौ स्थान डॉ लक्ष्मीनारायण पांडेय मेडिकल कॉलेज रतलाम, बाल चिकित्सालय रतलाम , सिविल अस्पताल आलोट , सिविल अस्पताल जावरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली, बाजना सैलाना, ताल, पिपलोदा केंद्रों पर दोपहर 12 से शाम 5.30 बजे तक एचपीवी वैक्सीनेशन किया जाएगा ।



अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देश

कलेक्टर मिश्रा सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वैशाली जैन की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी लक्षित हितग्राही बालिकाओं का वैक्सीनेशन करने , उनका सहमति पत्र प्राप्त करने , वैक्सीनेशन के दौरान सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने, टीकाकरण कराने आई बालिकाओं के लिए उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था, सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया । कलेक्टर ने शिक्षक पालक संघ के माध्यम से लोगों को परामर्श प्रदान करने के निर्देश दिए।