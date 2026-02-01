Ratlam में नकली की आशंका में 1600 लीटर घी जब्त

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली थी कि ग्लोबल सिटी में नकली घी का व्यापार होता है। सूचना पर शुक्रवार दोपहर टीम ने दबिश दी। कार्रवाई में पता चला महाकाल ट्रेडर्स के विक्रांत त्यागी के मकान में दो कंपनियों के ब्रांड वाले घी के बड़ी संख्या में पैकेट संग्रहित कर रखे हैं। इसी मकान में मसाले, बिस्किट सहित अन्य के पैकेट भी रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने माना कि जब्त किया गया घी प्रथम दृष्टया नकली एवं मिलावटी प्रतीत होता है। टीम ने ढाई सौ, पांच सौ और एक लीटर के साथ ही 15 लीटर के डिब्बों के नमूने लेकर पंचनामा बनाया।