Ratlam : मेडिकल कॉलेज में चार करोड़ के पीआईसीयू-एसएनसीयू को शुरू होने का इंतजार

रतलाम. रतलाम के मेडिकल कॉलेज में सबकुछ तैयार है, बेड, ऑक्सीजन लाइन, उपकरण, डॉक्टर और तमाम संसाधन और सुविधाएं। बस इंतजार है तो इसके संचालन होने का। शुरू होने में महज एक कदम की आड़ आ रही है और वह फायर एनओसी की। फायर एनओसी के लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ से छह माह पहले से प्रक्रिया की जा चुकी है, किंतु अब तक यह नहीं मिल पाई है। हालात यह है कि इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद करीब चार करोड़ की लागत वाला 54 बेड का एसएनसीयू और पीआईसीयू शुरू होने के इंतजार में ही है। कब तक एनओसी मिलेगी और कब इसे शुरू किया जा सकेगा इसे लेकर कॉलेज प्रबंधन भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है।