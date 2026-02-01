Ratlam में सोना-चांदी के दाम ने फिर पकड़ी रफ्तार



रतलाम. बीते दिनों लगातार गिरावट के बाद से सोना-चांदी के दाम में सुधार आ गया है। दोनों धातुओं के दाम फिर से रफ्तार पकडऩे लगे हैं। बुधवार को चांदी में 20 हजार रुपए का उछाल देखा गया । सोने में चार हजार रुपए की तेजी रही। इसके चलते स्थानीय बाजार में चांदी 2.85 लाख रुपए प्रति किलो व सोना 1.64 लाख रुपए प्रति दस ग्राम रहा। बीते दो दिनों से स्थानीय बाजार में सोना-चांदी के दाम में तेजी का रुख देखा जा रहा है।