Ratlam फिर होगा नया सिस्टम एक्टीव, रखे इन बातों का ध्यान

रतलाम. मौसम हर दिन दगा दे रहा हैैं, कहीं खंड वर्षा तो कहीं ओलावृष्टि से किसानों के साथ आमजन भी परेशान हैं। फल-फूल रही खेतों में फसलें तेज हवा और बारिश से धराशायी हो चुकी हैं, किसान चिंतित है, लेकिन मौसम के बिगड़े हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं।



मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी की सुबह 8.30 बजे के मध्य नीमच-मंदसौर आदि जिलों में कहीं-कही ओलावृष्टि, रतलाम, उज्जैन, अशोक नगर, रीवा, विदिशा आदि जिलों में झंझावत और वज्रपात की चेतावनी जारी की हैं। 5 फरवरी से एक नया सिस्टम फिर से सक्रिय होने की बात कही जा रही हैं।

