MP में डॉग लवर्स के कारण घर छोड़ रहे लोग, मकान बेचने के पोस्टर लगाए

MP News: मध्य प्रदेश के जावरा शहर की रत्नराज परिसर में कुत्तों के कारण रहवासियों में डर का माहौल है। बच्चों और अन्य राहगीरों पर आए दिन कुत्ते हमला कर रहे हैं। इससे जान का खतरा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक डॉग लवर्स (Dog Lovers) परिवार इन कुत्तों को संरक्षण देता है और वह कुत्तों को भगाने वालों के साथ विवाद भी करता है। शिकायत के बावजूद पुलिस व स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय डॉग लवर्स को ही संरक्षण दे रहा है। इससे परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने अपने मकान बेचने (House For Sale) के पोस्टर अपने घरों के बाहर लगा दिए।