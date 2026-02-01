Ratlam के प्राचीन बिल्केश्वर विरुपाक्ष महादेव मंदिर में वैदिक पद्धति से अग्नि प्रज्जवलित

रतलाम. प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत आस्था के केंद्र विरुपाक्ष महादेव बिल्केश्वर मंदिर प्राचीन वैदिक पद्धतिनुसार विधि विधान मंत्रोच्चार अग्निदेव का आव्हान कर अग्नि प्रज्जवलित कर हवन कुंड में प्रवेश करवाई गई।

मंदिर प्रांगण में बुधवार से 83वें महारुद्र यज्ञ की शुरुआत हुई। सुबह हेमाद्रि स्नान के बाद दोपहर 11.30 बजे मंत्रोच्चार के साथ अग्नि स्थापना की गई। यहां हवन कुंड के अग्नि से तपकर तैयार होने वाली खीर प्रसादी को महाशिवरात्रि के दो दिन बाद 17 फरवरी को हजारों की संख्या में पहुंचने वाली महिला श्रद्धालुओं को वितरित की जाएगी।