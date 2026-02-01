Ratlam में हेलमेट से परहेज : 120 दिन में 73 भीषण सडक़ दुर्घटनाएं, 85 अपनी जान गंवा चुके

आमतौर पर हर मार्ग पर सडक़ हादसे होते हैं किंतु जिले की सीमा से गुजर रहे महू-नीमच हाईवे के तीन थाने हादसों के मामले में अव्वल है। इनमें सबसे ज्यादा हादसे और मृत्यु बिलपांक थाना क्षेत्र में 23 हादसों में 17 की जान जा चुकी है। नामली में 6 में नौ, आईए जावरा में नौ में नौ की जान जा चुकी है। हाईवे से इतर आदिवासी अंचल के रावटी थाना क्षेत्र में पांच दुर्घटनाओं में नौ लोग जान गंवा चुके हैं। केवल अक्टूबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के ही चार माह के आंकड़़े देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 120 दिन में 73 भीषण सडक़ दुर्घटनाएं हुई और इनमें 85 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।