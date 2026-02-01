Ratlam में नर्मदानंद बापजी की पैदल नर्मदा परिक्रमा पूर्ण

रतलाम. नर्मदानंद बापजी ने मां नर्मदा की तीसरी बार पैदल परिक्रमा पूर्ण की, मंगलवार को पैदल परिक्रमा पूर्ण करने के बाद पहली बार शहर में आगमन पर गुरु भक्तों ने रास्ते भर मंच लगाकर पुष्पवर्षा कर आशीर्वाद लेकर स्वागत किया।



सुबह ढोल ढमाकों के साथ देवी-देवताओं का दर्शन वंदन करते हुए नर्मदानंद बापजी पैदल प्रमुख मार्गो से होते हुए सागोद रोड आश्रम पहुंचे, जहां केशव भगवान का नर्मदा जल से अभिषेक किया। यहां से धौंसवास आश्रम पहुंचकर गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। मंगलवार सुबह गुरुदेव नर्मदानंद पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रतलाम पहुंचे। गुरुदेव पैदल गीता मंदिर पहुंचे, भगवान श्रीकृष्ण को वंदन किया। यहां कई युवाओं ने गुरुदेव का पुष्पमाला पहनाकर आशीर्वाद लिया।

