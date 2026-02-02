2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रेल मंत्रालय की बड़ी सौगात, बजट में MP को मिले 15,185 करोड़; सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज

Rail Budget 2026: देश के बजट के बाद रेल मंत्रालय ने अपना भी बजट पेश किया है। जिसमें मध्यप्रदेश को 15185 करोड़ रूपये दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Feb 02, 2026

ashwini vaishnav

Rail Budget 2026: देश के आम बजट के साथ रेलवे का बजट (Rail Budget 2026) भी पेश किया गया है। जिसमें रेल मंत्रालय के द्वारा अलग-अलग राज्यों के लिए बजट अलॉट किया गया। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में सभी मंडलों में वीसी चल रही है। जिसमें किस राज्य को कितने बजट का प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी साझा की गई है।

एमपी को 15185 करोड़ का रेल बजट

रतलाम से पत्रिका संवादादाता आशीष पाठक ने बताया कि मध्यप्रदेश को रेल मंत्रालय की ओर से 15185 करोड़ का आवंटन किया गया है। जो कि पूर्व सरकार से 24 प्रतिशत अधिक है। जिससे रेल कनेक्टिविटी के साथ समग्र विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए पहली बार अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

वीसी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ-साथ देशभर के कई मंडलों के साथ-साथ रतलाम मंडल के कई अधिकारी शामिल हैं।

उज्जैन के लिए विशेष पैकेज

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन को 1000 हजार करोड़ रूपए आंवटन किए जाएंगे। जिससे रेल कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। साथ ही सिंहस्थ के लिए मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो कि भोपाल से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर, उज्जैन से दाहोद, उज्जैन से चित्तौड़गढ़ और जबलपुर-भोपाल-उज्जैन।

इंदौर- मनमाड़ रेल परियोजना के लिए कई प्रोजेक्ट्स स्वीकृत

इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना सहित कई प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत किया गया है। जिस पर काम तेजी से किया जा रहा है। आने वाले समय में माल और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। जिससे औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

एमपी में बनेगा एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर

नए ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट ट्रेड कॉरिडोर की शुरूआत पश्चिम बंगाल से शुरू होकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात तक जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए पूरे क्षेत्र की इंडस्ट्री का कंटेनर, कार्गों मूवमेंट एक समर्पित ट्रैक पर आएगा। जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी और साथ ही समय की बचत भी होगी। इसके अलावा एमपी में बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित होगा। जिसके जरिए गुजरात और महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट मुख्य पोर्ट्स से जुड़ जाएंगे।

एक नजर में-:

  • मध्यप्रदेश में 1 लाख 18 हजार करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
  • 80 स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना में कार्य जारी है।
  • एमपी में 3163 करोड़ रूपए का जारी है।
  • रतलाम रेल मंडल के 16 स्टेशनों में अमृत योजना में कार्य जारी है।
  • एमपी में 108 किलोमीटर कवच योजना में काम पूरा हो गया है।

हादसे रोकने के लिए ट्रेनों में लगेंगे कवच

रेल हादसों को रोकने के लिए मुख्य मुख्य रेल मार्गों पर कवच यानी (ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम) लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। इस पर रेल अधिकारियों का कहना है रेल एक्सीडेंट की आशंका को काफी हद तक खत्म किया जाएगा। इसके अलावा रेल बजट में इस बार गेज कन्वर्जन की राशी को 4284 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4600 करोड़ रुपए किया है और सिग्नलिंग और टेलीकॉम सिस्टम को पुख्ता करने के लिए 7500 रुपए खर्च होंगे। इसमें कवच सुरक्षा भी शामिल है।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 05:49 pm

Published on:

02 Feb 2026 05:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रेल मंत्रालय की बड़ी सौगात, बजट में MP को मिले 15,185 करोड़; सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटे से कस्बे का लड़का, 6 बार क्रैक की सरकारी नौकरी लेकिन चुना बस एक ही पेशा…

Government Job Success Story Madhya Pradesh Anurag Jain Cracked 6 Government Jobs in 7 Years but Chose Teaching
रतलाम

MP में डॉग लवर्स के कारण घर छोड़ रहे लोग, मकान बेचने के पोस्टर लगाए

People leaving homes dog lovers House For Sale posters in colony ratlam mp news
रतलाम

#Ratlam में बेमौसम बारिश: चिंता में अन्नदाता

Rain News Ratlam
रतलाम

चांदनी चौक में 5 दिन बाद फिर बड़ा विस्फोट, बस स्टैंड के पास जोरदार धमाके से सहमे लोग, सामने आया CCTV

Ratlam News
रतलाम

# Ratlam मौसम अलर्ट: कई जिलों में बौछार वज्रपात, चलेगी सर्द हवा

Weather alert Ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.