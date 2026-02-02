एमपी के इस शहर को रेलवे की बड़ी सौगात, 1000 हजार करोड़ रुपए देने का किया ऐलान

बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव भी उज्जैन में रेल सुविधाओं के विस्तार करने की बात कह चुके हैं। 25 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उज्जैन रेलवे का सेंटर बनने जा रहा है। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की ओर से आने वाली ट्रेनों को जोड़ा जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन में चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के दौरान सभी भक्तों को इन सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।