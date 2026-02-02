2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

एमपी के इस शहर को रेलवे की बड़ी सौगात, 1000 हजार करोड़ रुपए देने का किया ऐलान

Railway Minister Ashwini Vaishnaw- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उज्जैन को सिंहस्थ के लिए 1000 हजार करोड़ देने की घोषणा की

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

deepak deewan

Feb 02, 2026

Railway Minister Ashwini Vaishnaw gave 1000 crore rupees to Ujjain

Railway Minister Ashwini Vaishnaw gave 1000 crore rupees to Ujjain (ANI)

Railway Minister Ashwini Vaishnaw- एमपी पर रेलवे लगातार मेहरबान है। रेल बजट में प्रदेश को अनेक सौगातें दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रदेश में रेलवे के 1 लाख 18 हजार करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट चल रहे है। उन्होंने सिंहस्थ के लिए उज्जैन को 1000 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन में मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ के लिए चलाई जानेवाली अन्य कई ट्रेनें भी गिनाईं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उज्जैन से कई ट्रेनें चलाई जाएंगी। सिंहस्थ के समय उज्जैन के लिए मेमू ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भोपाल से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर के अलावा दाहोद, चित्तौरगढ़, जबलपुर भोपाल उज्जैन ट्रेन भी चलाई जाएगी।

उज्जैन के लिए 1000 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान

रेल बजट में सिंहस्थ के लिए उज्जैन के लिए 1000 हजार करोड़ रूपए का भी प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे यहां आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधाएं जुटाएगी।

बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव भी उज्जैन में रेल सुविधाओं के विस्तार करने की बात कह चुके हैं। 25 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उज्जैन रेलवे का सेंटर बनने जा रहा है। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की ओर से आने वाली ट्रेनों को जोड़ा जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन में चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के दौरान सभी भक्तों को इन सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।

एमपी को रेलवे की सौगातें- प्रमुख ​बिंदु

- एमपी में रेलवे के 1 लाख 18 हजार करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
- 80 स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना में कार्य जारी
- रतलाम रेल मंडल में 16 स्टेशन में अमृत योजना में कार्य जारी
- एमपी में 108 किलोमीटर कवच योजना में काम पूरा हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 06:41 pm

Published on:

02 Feb 2026 06:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी के इस शहर को रेलवे की बड़ी सौगात, 1000 हजार करोड़ रुपए देने का किया ऐलान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेल मंत्रालय की बड़ी सौगात, बजट में MP को मिले 15,188 करोड़; सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज

ashwini vaishnav
रतलाम

छोटे से कस्बे का लड़का, 6 बार क्रैक की सरकारी नौकरी लेकिन चुना बस एक ही पेशा…

Government Job Success Story Madhya Pradesh Anurag Jain Cracked 6 Government Jobs in 7 Years but Chose Teaching
रतलाम

MP में डॉग लवर्स के कारण घर छोड़ रहे लोग, मकान बेचने के पोस्टर लगाए

People leaving homes dog lovers House For Sale posters in colony ratlam mp news
रतलाम

#Ratlam में बेमौसम बारिश: चिंता में अन्नदाता

Rain News Ratlam
रतलाम

चांदनी चौक में 5 दिन बाद फिर बड़ा विस्फोट, बस स्टैंड के पास जोरदार धमाके से सहमे लोग, सामने आया CCTV

Ratlam News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.