1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में बेमौसम बारिश: चिंता में अन्नदाता

रतलाम. प्रीतमनगर/सातरूंडा. रविवार सुबह से बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता फिर बढ़ा दी, रतलाम ग्रामीण के करीब दो दर्जन ग्रामों में तेज बारिश के बाद चली हवा ने फसलों को आड़ी पटक दिया, रात में गरज चमक के साथ शहर के पटरी पार क्षेत्र में तेज बारिश में तरबतर कर दिया।हवा के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Feb 01, 2026

Rain News Ratlam

रतलाम ग्रामीण के दो दर्जन से अधिक गांव में तेजा बारिश आंधी हवा का असर, रात में शहर में झमाझम बारिश

रतलाम. प्रीतमनगर/सातरूंडा. रविवार सुबह से बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता फिर बढ़ा दी, रतलाम ग्रामीण के करीब दो दर्जन ग्रामों में तेज बारिश के बाद चली हवा ने फसलों को आड़ी पटक दिया, रात में गरज चमक के साथ शहर के पटरी पार क्षेत्र में तेज बारिश में तरबतर कर दिया।
हवा के साथ बारिश से गेहूं, चना, मटर एवं लहसुन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा और बारिश के चलते गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, जिससे दाना दागी होने का खतरा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

इन गांवों में बरसा बेमौसम पानी
बेमौसम बारिश का असर सातरूंडा, प्रीतमनगर, दंतोडिय़ा, सरवड, जमुनिया, बंगला, रत्तागीरी, जेतपाड़ा, लोचीतारा, घोड़ाघाट, खरगापाड़ा, झरखेड़ी, रत्तागढख़ेड़ा सहित आसपास के कई गांवों में देखने को मिला है। कई स्थानों पर खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल सडऩे की आशंका जताई जा रही है।

किसानों ने सर्वे कर मुआवजे की कि मांग
किसानकिसान गोवर्धनलाल भंवर, दिलीप गोदार, गोकुलसिंह जादव, दिनेश मईडा, दरबारसिंह पंवार, मोहनलाल डिंडोर, मोहनलाल, वर्दीचंद, कैलाश चौहान, भेरूलाल पंवार, ईश्वर चौहान, अमृतलाल चौहान, गोविंद चौहान, रामचंद्र पाटीदार, मुकेश चौहान और बाबूलाल चौहान, मनोहर सिंह जादव, तरूण प्रजापत आदि किसानों ने बताया कि यदि मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है। किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसानी का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।

शहर में बूंदाबांदी, छाये रहे बादल
शहर में रविवार सुबह से शाम तक आसमान पर बादल छाये रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। बादलों के कारण दिन में उमस का एहसास लोगों ने किया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान २७.० डिग्री और रात का १४.५ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक नयाव पश्चिमी विक्षोभ 5 फरवरी की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 10:33 pm

Published on:

01 Feb 2026 10:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में बेमौसम बारिश: चिंता में अन्नदाता
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में डॉग लवर्स के कारण घर छोड़ रहे लोग, मकान बेचने के पोस्टर लगाए

People leaving homes dog lovers House For Sale posters in colony ratlam mp news
रतलाम

चांदनी चौक में 5 दिन बाद फिर बड़ा विस्फोट, बस स्टैंड के पास जोरदार धमाके से सहमे लोग, सामने आया CCTV

Ratlam News
रतलाम

# Ratlam मौसम अलर्ट: कई जिलों में बौछार वज्रपात, चलेगी सर्द हवा

Weather alert Ratlam news
रतलाम

#Ratlam में कलेक्टर ने दिए किसान चौपाल में मास्टर ट्रेनर बुलाने के निर्देश

Kisan Chaupal in Collector Ratlam News
रतलाम

एमपी के इस गांव में देह व्यापार पर नहीं लग रही लगाम, ग्रामीण हुए पस्त

mp news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.