Ratlam में बेमौसम बारिश: चिंता में अन्नदाता

रतलाम. प्रीतमनगर/सातरूंडा. रविवार सुबह से बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता फिर बढ़ा दी, रतलाम ग्रामीण के करीब दो दर्जन ग्रामों में तेज बारिश के बाद चली हवा ने फसलों को आड़ी पटक दिया, रात में गरज चमक के साथ शहर के पटरी पार क्षेत्र में तेज बारिश में तरबतर कर दिया।

हवा के साथ बारिश से गेहूं, चना, मटर एवं लहसुन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा और बारिश के चलते गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, जिससे दाना दागी होने का खतरा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

