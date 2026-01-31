Ratlam मौसम अलर्ट: कई जिलों में बौछार वज्रपात, चलेगी सर्द हवा

रतलाम. मौसम फिर बदल रहा हैं, रविवार को फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि रतलाम सहित कई जिलों में झंझावत-वज्रपात, झोकेदार हवा और बौछार के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती हैं।



बदलते मौसम के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार अलसुबह रिमझिम के बाद दोपहर में भी बूंदाबांदी होती रही। आसमान पर बादलों की धूंध में सूर्यदेव लुकाछिपी चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी सुबह 8.30 बजे तक रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, भिंड, मुरेना आदि जिलों में कहीं-कही झंझावत और वज्रपात, झोंकेदार हवा, बौछार के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान हैं।

