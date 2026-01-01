30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रतलाम

एमपी के इस गांव में देह व्यापार पर नहीं लग रही लगाम, ग्रामीण हुए पस्त

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा तहसील के एक गांव में खुलेआम देह व्यापार और शराब बिक्री हो रही है।

रतलाम

image

Himanshu Singh

Jan 30, 2026

mp news

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा तहसील के ग्राम पिपल्याजोधा की बांछड़ा बस्ती में कुछ घरों में देह व्यापार होता है। ग्रामीण इसके खिलाफ हैं लेकिन पुलिस-प्रशासन इन गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में और डेरा वालों के बीच 18 जनवरी के रात में विवाद हो गया था।

जिसे लेकर करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने ग्रामीण जन व आम लोगों के साथ मिलकर शुक्रवार को दोपहर में माननखेड़ा चौकी का घेराव किया। साथ ही नया तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है। जिसमें 15 दिन के भीतर मांग पूरी करने के लिए कहा गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भी बुलाया था।

रैली के रूप में पहुंचे चौकी

ग्राम पिपलिया जोधा में शुक्रवार को करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में माननखेड़ा चौकी घेराव का आह्वान किया गया था जिसको लेकर सुबह से ही गांव में लोगों को एकत्रित करने का कार्य शुरू हो गया था और दोपहर 12:00 बजे सभी एकत्रित होकर रैली के रूप में मनन खेडा चौकी पहुंचे जहां जीवन सिंह शेरपुर ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से चर्चा की उन्होंने बताया कि पिपलिया जोधा गांव में होने वाले देह व्यापार और कच्ची शराब पर पुलिस अंकुश लगाए साथ ही वहां पर अच्छे परिवार जो निवास करते हैं उनमें किसी प्रकार का भय नहीं हो। पुलिस वाहन प्रतिदिन ग्रस्त करें और एक अस्थाई चौकी निर्मित कर दे। जिससे वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो सके और विवाद करने वाले पर सख्त पुलिस कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें।

क्या था पूरा मामला

ग्राम पिपल्याजोधा की बांछड़ा बस्ती में कुछ घरों में देह व्यापार होता है। इससे 18 जनवरी रविवार रात यहां ग्रामीणों और डेरे वालों में विवाद हो गया था डेरे वालों ने पथराव कर दिया। इससे कुछ लोग घायल हो गए। इसके विरोध में ग्रामीणों ने रात में ही 11.30 बजे माननखेड़ा चौकी के सामने फोरलेन जाम करने की कोशिश की थीं वे कुछ देर बैठे और फिर पुलिस ने समझाकर मामले को शांत कराया था।

रिंगनोद पुलिस थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद और चौकी प्रभारी राजेश मालवीय ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दी ओर उस के बाद फिर फरियादी पूजा चंद्रवंशी की रिपोर्ट पर मारपीट एवं पथराव करने वाले आरोपी राहुल, अनीश, क्रिश, अजय, सोनू, आरती, अजय, मोनिका, नीतू, विनोद, अर्जुन, बाबूलाल व मांगीलाल बांछड़ा निवासी बांछड़ा डेरा पिपल्याजोधा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कुछ दो दिन बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कार्यालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया था।

30 Jan 2026 07:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी के इस गांव में देह व्यापार पर नहीं लग रही लगाम, ग्रामीण हुए पस्त
