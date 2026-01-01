एमपी के इस गांव में देह व्यापार पर नहीं लग रही लगाम, ग्रामीण हुए पस्त

ग्राम पिपल्याजोधा की बांछड़ा बस्ती में कुछ घरों में देह व्यापार होता है। इससे 18 जनवरी रविवार रात यहां ग्रामीणों और डेरे वालों में विवाद हो गया था डेरे वालों ने पथराव कर दिया। इससे कुछ लोग घायल हो गए। इसके विरोध में ग्रामीणों ने रात में ही 11.30 बजे माननखेड़ा चौकी के सामने फोरलेन जाम करने की कोशिश की थीं वे कुछ देर बैठे और फिर पुलिस ने समझाकर मामले को शांत कराया था।



रिंगनोद पुलिस थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद और चौकी प्रभारी राजेश मालवीय ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दी ओर उस के बाद फिर फरियादी पूजा चंद्रवंशी की रिपोर्ट पर मारपीट एवं पथराव करने वाले आरोपी राहुल, अनीश, क्रिश, अजय, सोनू, आरती, अजय, मोनिका, नीतू, विनोद, अर्जुन, बाबूलाल व मांगीलाल बांछड़ा निवासी बांछड़ा डेरा पिपल्याजोधा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कुछ दो दिन बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कार्यालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया था।

