Ratlam में मौसम अलर्ट: फरवरी के प्रथम सप्ताह में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ

रतलाम. जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में चल रही सर्द बयार से लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पूर्वी ईरान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 4.5 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय हैं। उत्तर-पूर्व भारत के उपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 241 किमी घंटा गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवा बह रही हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 2 फरवरी से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की जा रही हैं।



गुरुवार सुबह फिर लोगों को कंपकंपा दिया। सुबह से चल रही सर्द बयार के कारण 3 डिग्री रात के बाद अधिकतम तापमान भी 3.8 डिग्री तक लुढक़ गया। सुबह की आद्र्रता 93 और शाम 71 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पांच सबसे न्यूनतम तापमान वाले शहर में 8.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रतलाम भी शामिल हैं।

