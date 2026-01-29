29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में मौसम अलर्ट: फरवरी के प्रथम सप्ताह में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ

रतलाम. जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में चल रही सर्द बयार से लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पूर्वी ईरान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 4.5 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय हैं। उत्तर-पूर्व भारत के उपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jan 29, 2026

Fog news ratlam

हल्का कोहरा, सर्द बयार, कंपकंपाए लोग, एक दिन में पारा 3.8 डिग्री लुढक़ा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, ऊनी वस्त्रों में दुबके लोग

रतलाम. जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में चल रही सर्द बयार से लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पूर्वी ईरान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 4.5 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय हैं। उत्तर-पूर्व भारत के उपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 241 किमी घंटा गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवा बह रही हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 2 फरवरी से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

गुरुवार सुबह फिर लोगों को कंपकंपा दिया। सुबह से चल रही सर्द बयार के कारण 3 डिग्री रात के बाद अधिकतम तापमान भी 3.8 डिग्री तक लुढक़ गया। सुबह की आद्र्रता 93 और शाम 71 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पांच सबसे न्यूनतम तापमान वाले शहर में 8.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रतलाम भी शामिल हैं।

प्रदेश के पांच जिलों में रतलाम भी शामिल
समीपस्थ जिला मंदसौर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया हैं। माह के प्रथम सप्ताह में सर्दी का असर रहा, जिसमें 4, 5 व 6 जनवरी को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया था। अंतिम सप्ताह में फिर मौसम बदला सुबह से रात तक लोगों को ऊनी वस्त्रों का सहारा लेना पड़ रहा हैं, बादलों से सूर्य लुकाछिपी बनी हुई है। धूप सुहानी लगती है, लेकिन छांव परेशान कर रही हैं।

कृषि विभाग की सलाह
कृषि विभाग की ओर से मौसम विभाग की चेतावनी के संभावित प्रभाव के चलते किसानों को सलाह दी है कि लगातार कोहरा एवं अधिक आद्र्रता के कारण कोहरे की तीव्रता कम होने एवं मौसम साफ होने तक सिंचाई स्थगित रखें। सहायक संचालक भीका वास्के ने बताया कि खेतों में कीट एवं रोग के प्र्रांरभिक लक्षणों की नियमित निगरानी रखे। साफ मौसम के दौरान आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण उपाए अपनाएं। चना फसल फूल अवस्था में होने के कारण वर्तमान में सिंचाई न करें। इल्ली की निगरानी करें।

ये रोग बढ़ सकते फसलों में
वास्के ने बताया कि मौसम में भुलका एवं चूर्णी फंफूद जैैसे रोग बढ़ सकते हैं। धूप की अवधि कम होने से प्रकाश संश्लेषण एवं फसल वृद्धि प्रभावित हो सकती हैं। अधिक नमी से खड़ी फसलों में कीटों की संख्या बढ़ सकती हैं। लम्बे समय तक नमी बने रहने से ऊंची फसलों के लॉजिंग का खतरा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 10:23 pm

Published on:

29 Jan 2026 10:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में मौसम अलर्ट: फरवरी के प्रथम सप्ताह में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोना 11 हजार, चांदी 23 हजार रुपए उछली, सोना 1.83 लाख व चांदी 3.80 लाख पहुंची

gold silver price
रतलाम

गांव में डीजे बजाने लाया, दो पक्षों के बीच लाठियां चलीं, तीसरे घर शादी थी और गांव के दो पक्षों के बीच हो गया विवाद

गांव में डीजे बजाने लाया, दो पक्षों के बीच लाठियां चलीं, तीसरे घर शादी थी और गांव के दो पक्षों के बीच हो गया विवाद
धर्म

निगम अमले से झूमाझटकी कर वाहन का गेट खोला और छुड़ा ले गए पशु

पीडि़त रहवासियों के साथ पार्षद और स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया आवेदन, दो लोगों पर केस दर्ज
रतलाम

पहले केबल और फिर फायर एनओसी के कारण नहीं हो पा रहा है रतलाम मेडिकल कॉलेज में शुरू

ratlam medical college news
रतलाम

उधना-अयोध्या कैंट के बीच चलेगी स्‍पेशल ट्रेन, रतलाम मंडल के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

train
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.