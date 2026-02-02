छोटे से कस्बे का लड़का, 6 बार क्रैक की सरकारी नौकरी लेकिन चुना बस एक ही पेशा…

छोटे से कस्बे का लड़का, 6 बार सरकारी नौकरी क्रैक की Anurag Jain Cracked 6 Government Jobs in 7 Years but Chose Teaching (Source: patrika)
Government Job Success Story Madhya Pradesh: हालात कैसे भी हों, मेहनत से हर राह आसान हो जाती है। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना जैसे छोटे कस्बे के अनुराग जैन ने मेहनत से 7 साल में अनूठा रिकॉर्ड बनाया। 7 साल में राज्य व केंद्र सरकार की 6 परीक्षाओं में सफलता हासिल की। राज्य और केंद्र की सरकारी नौकरी में चयन की गाथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। खास यह है कि डाक और वित्त विभाग की नौकरियां छोड़कर अनुराग ने शिक्षक बनना स्वीकार किया। हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक (गणित) के रूप में चयनित हुए। अनुराग का कहना है कि शिक्षा ही हर सफलता की जड़ हैं, इसलिए शिक्षण पेशे को चुना।
अनुराग जैन(Anurag Jain Cracked 6 Government Jobs) का कहना है, माता-पिता, गुरुओं के आशीर्वाद से सब संभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए लगातार आत्मविश्वास से मेहनत करनी होगी।
अनुराग(Government Job Success Story) ने बताया, वे पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, रिंगनोद में उच्च माध्यमिक शिक्षक (गणित) हैं। मां रिटायर्ड शिक्षिका हैं। उनसे शिक्षा का संस्कार मिला।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग