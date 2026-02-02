छोटे से कस्बे का लड़का, 6 बार क्रैक की सरकारी नौकरी लेकिन चुना बस एक ही पेशा…

Government Job Success Story Madhya Pradesh: हालात कैसे भी हों, मेहनत से हर राह आसान हो जाती है। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना जैसे छोटे कस्बे के अनुराग जैन ने मेहनत से 7 साल में अनूठा रिकॉर्ड बनाया। 7 साल में राज्य व केंद्र सरकार की 6 परीक्षाओं में सफलता हासिल की। राज्य और केंद्र की सरकारी नौकरी में चयन की गाथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। खास यह है कि डाक और वित्त विभाग की नौकरियां छोड़कर अनुराग ने शिक्षक बनना स्वीकार किया। हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक (गणित) के रूप में चयनित हुए। अनुराग का कहना है कि शिक्षा ही हर सफलता की जड़ हैं, इसलिए शिक्षण पेशे को चुना।