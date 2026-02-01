Ratlam में 873 किसानों ने की शिकायत

वर्षा के कारण गेहूं की फसल आड़ी पडी

कर्मचारियों ने किसानों से चर्चा कर पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट आगे की कार्रवाही के लिए भेजे जाने की बात कही। किसानों ने शासन से फसल क्षति को देखते हुए शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है कि मौके पर पटवारी, ग्राम रोजगार अधिकारी, ग्राम कोटवार एवं कृषक हीरालाल पिता रामलाल प्रजापत, मनोहरसिंह पिता माणकसिंह, लक्की पिता गोविंदराम पाटीदार, दिनेश पिता गोपाल प्रजापत, जगदीश पिता नारायण पाटीदार की उपस्थिति में संबंधित कृषक की फसल का अवलोकन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्षा के कारण गेहूं की फसल आड़ी पडी हैं। पारदर्शी अवलोकन फसल कटाई प्रयोग के बाद किया जा सकेगा।

