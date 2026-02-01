7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam के हरथल में 45 घरों में 291 ग्रामीणों का सर्वे, उल्टी दस्त के छह मरीज मिले

रतलाम. जिले के रावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्तर्गत शनिवार को ग्राम हरथल में उल्टी दस्त के छह मरीज मिले, जिनका उपचार किया जा रहा हैं। बताया जा रहा है कि यहां जिस हैंडपम्प के पानी का उपयोग ग्रामीण कर रहे थे, वह साफ नहीं आ रहा था, इसलिए पानी साफ नहीं आने तक अलग [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Feb 07, 2026

Patrika News Vomiting-Diarrhea

जांच में पाया हैंडपंप से नहीं आ रहा था पानी साफ, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जांच के लिए भेजे गए सैंपल

रतलाम. जिले के रावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्तर्गत शनिवार को ग्राम हरथल में उल्टी दस्त के छह मरीज मिले, जिनका उपचार किया जा रहा हैं। बताया जा रहा है कि यहां जिस हैंडपम्प के पानी का उपयोग ग्रामीण कर रहे थे, वह साफ नहीं आ रहा था, इसलिए पानी साफ नहीं आने तक अलग से टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई है।

कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 45 घरों में 291 ग्रामीणों का सर्वे किया। इसमें कुल 6 उल्टी-दस्त के रोगी पाए गए, सामान्य दस्त के छह रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की टीम हरथल
एसडीएम सैलाना तरूण जैन ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रावटी अंतर्गत एच डब्लू सी हरथल/एस एच सी हरथल में उल्टी दस्त के मरीज की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर मिशासिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने तत्काल क्षेत्र में डॉ. दीपक मेहता के निर्देशन में सेक्टर सुपरवाइजर एमएल डाबी, सीएचओ हरथल राजू हारी व आशा सुपरवाइजर नीता गरवाल एवं कार्यकर्ता की सर्वे टीम भेजी गई।

टैंकर से उपलब्ध कराने के निर्देश
हरथल स्थित हैंडपंप के पानी में काई युक्त पानी की बात सामने आई। तत्काल हैंडपंप के पानी का सैंपल लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भेजा गया। हैंडपंप में पानी साफ नहीं आने तक पीने के पानी के लिए टैंकर उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देशित किया। एचडब्लूसी हरथल टीम को वहां अगले 7 दिन तक निगरानी कर रिपोर्ट करने के लिए आदेशित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 10:06 pm

Published on:

07 Feb 2026 10:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam के हरथल में 45 घरों में 291 ग्रामीणों का सर्वे, उल्टी दस्त के छह मरीज मिले

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम के बाजार में चांदी 2.85 लाख व सोना 1.64 लाख रहा

Gold price prediction, Silver price outlook, Precious metals market, Spot gold price, Spot silver price,
रतलाम

#Ratlam में नर्मदानंद बापजी की पैदल नर्मदा परिक्रमा पूर्ण

Narmadananda Bapji News
रतलाम

#Ratlam में हेलमेट पहन दिया प्राकृतिक खेती-नरवाई प्रबंधन का संदेश

Agriculture Department News Ratlam
रतलाम

#Ratlam फिर होगा नया सिस्टम एक्टीव, रखे इन बातों का ध्यान

Weather department warning Ratlam news
रतलाम

एमपी के इस शहर को रेलवे की बड़ी सौगात, 1 हजार करोड़ रुपए देने का किया ऐलान

Railway Minister Ashwini Vaishnaw gave 1000 crore rupees to Ujjain
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.