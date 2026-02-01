Ratlam के हरथल में 45 घरों में 291 ग्रामीणों का सर्वे, उल्टी दस्त के छह मरीज मिले

रतलाम. जिले के रावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्तर्गत शनिवार को ग्राम हरथल में उल्टी दस्त के छह मरीज मिले, जिनका उपचार किया जा रहा हैं। बताया जा रहा है कि यहां जिस हैंडपम्प के पानी का उपयोग ग्रामीण कर रहे थे, वह साफ नहीं आ रहा था, इसलिए पानी साफ नहीं आने तक अलग से टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई है।



कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 45 घरों में 291 ग्रामीणों का सर्वे किया। इसमें कुल 6 उल्टी-दस्त के रोगी पाए गए, सामान्य दस्त के छह रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

