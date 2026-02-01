Ratlam में हेलमेट पहन दिया प्राकृतिक खेती-नरवाई प्रबंधन का संदेश

कार्यक्रम में ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित

इसके अन्तर्गत सोमवार को मंडी प्रांगण से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में उपसंचालक कृषि नीलमसिंह चौहान, परियोजना संचालक आत्मा निर्भयसिंह नार्गेश, सहायक संचालक कृषि भीका वास्के, एसडीओ जावरा आरके सिंह के साथ ही तकनीकी सहायक बालकृष्ण राठौर, रतलाम ब्लॉक के प्रभारी एसएडीओ बालचंद डोडियार, रतलाम ब्लॉक के कृषि विस्तार अधिकारी एवं बीटीएम एटीएम (आत्मा), कृषि उपज मण्डी के कर्मचारी, फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार अजनार, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के राकेश पाटीदार, मंडी से राजेंद्र व्यास आदि उपस्थित थे।