Ratlam में राशन दुकानों मशीनों के सर्वर जाम, परेशानी

जिले में 16.31 प्रतिशत राशन वितरण

जिले के 2 लाख 45 हजार 801 हितग्राही परिवार में से अब तक 40309 कार्डधारियों को मंगलवार शाम 7 बजे तक 16.31 प्रतिशत राशन वितरण हो पाया था। जिले में सबसे कम बाजना जनपद पंचायत के 36987 हितग्राही परिवार 3197 को राशन यानी 8.35 प्रतिशत को वितरण हुआ। यहीं हाल नगर परिषद् आलोट के रहे जहां 3248 कार्डधारियों में से 262 को राशन मिला। जिले में सबसे अधिक 33.19 प्रतिशत राशन का वितरण धामनोद में हुआ। सैलाना नगर परिषद् में 24.6 प्रतिशत एवं रतलाम नगर निगम में 23.93 प्रतिशत राशन वितरण हो पाया हैं।