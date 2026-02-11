कागज और कलम थामने वाला टीचर कुल्हाड़ी लेकर बीआरसीसी को मारने पहुंचा

रतलाम. स्कूल की कक्षा में कलम लेकर पढ़ाने वाला शिक्षक हाथ में हथियार लेकर किसी को मारने के लिए पहुंच जाए तो वर्तमान टीचरों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा एक बार नहीं वरन बार-बार कोई टीचर करे तो उसकी मानसिकता आपराधिक किस्म की ही हो सकती है। ऐसा ही रतलाम विकासखंड के एक टीचर की देखने में आई है। यह टीचर बार-बार अपने अधिकारियों को धमकाने, उन पर हथियार लेकर दहशत फैलाने में लगा हुआ है। पहले इनके घरों पर जाकर धमकाया और अब कार्यालय में ही कुल्हाड़ीलसेकर पहुंचा और मारने के लिए धमकाने लगा। यह तो अच्छा हुआ कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे रोक लिया और जिसे मारने आया था वह अपने चैंबर में चला गया वरना कोई बड़ी घटना होने से रोका नहीं जा सकता था।