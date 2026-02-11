नागौर पुलिस का बड़ा एक्शन: मौत का कारण बनी लापरवाही पर सख्त वार

नागौर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई वर्ष 2025 में दर्ज दुर्घटना प्रकरणों की गहन समीक्षा के बाद की गई है। जांच में सामने आया कि संबंधित वाहन चालक तेज गति, लापरवाह ड्राइविंग, यातायात नियमों की अनदेखी तथा असावधानी के चलते दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने परिवहन विभाग को रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर 96 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह की अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। जिले में एक साथ इतने चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की यह पहली कार्रवाई है।