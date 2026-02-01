Nagaur patrika news…आबादी बढ़ी, थानों की नफरी जस की तस, हर तीसरी कुर्सी खाली

ग्रामीण इलाकों में स्टाफ की कमी और ज्यादा नाजुक स्थिति में है। श्रीबालाजी थाना में 36 पदों में से केवल 20 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। पांचोड़ी थाना में भी यही स्थिति है। खींवसर थाना में 38 स्वीकृत पदों के मुकाबले 21 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं और 17 पद खाली हैं। रोल थाना में 37 पदों के मुकाबले केवल 21 पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुरपालिया थाना में 44 पदों में से 23 कार्यरत हैं और 21 पद रिक्त हैं। खाटू थाना में 36 पदों के मुकाबले 20 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 16 पद खाली हैं। जसनगर थाना में 43 स्वीकृत पदों के मुकाबले 27 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। मेड़ता रोड थाना 37 पदों में से 27 के सहारे चल रहा है और गोटन थाना में 41 स्वीकृत पदों के मुकाबले 27 पुलिसकर्मी तैनात हैं।